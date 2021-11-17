В Украине задумали создать отдельный орган для реализации стратегии развития Донбасса

В следующем году в Украине будет создан орган, занимающийся реализацией Стратегии экономического развития Луганской и Донецкой областей. Программа рассчитана на период до 2030 года.

Об этом заявила новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Подробности она рассказала в эфире телеканала "Дом".

По ее словам, несмотря на смену главы Минреинтеграции, реализация утвержденной стратегии будет продолжаться.

Украинские специалисты уже встречались с британцами и провели несколько встреч со всеми донорами.

Кроме того, в государственный бюджет Украины на 2022 год были заложены средства на это.

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"Например, на создание органа управления, который будет размещаться в Донецкой области, и заниматься развитием территорий, как это и предусмотрено стратегией", – отметила вице-премьер по вопросам ВОТ.

Верещук уточнила, что акцент будет делаться на усилении тех направлений, которые касаются выполнения стратегии экономического развития.

"У нас уже есть понимание, видение и необходимые инструменты для продолжения работы", – добавила она.

Напомним: нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вместо отстраненного Алексея Резникова. Он же стал новым министром обороны Украины, заменив Андрея Тарана.

Как сообщал OBOZREVATEL, одном из первых интервью в новой должности Верещук рассказала, что жителям временно оккупированных РФ территорий Донбасса не выплатили 5,32 млрд грн пенсий. По ее словам, эта сумма растет.