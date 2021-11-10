Жителям ОРДЛО не выплатили миллиарды гривен пенсии

Жителям ОРДЛО не выплатили 5,32 млрд грн пенсий. И эта сумма увеличивается.

Причина сложившейся ситуации в том, что деньги накапливаются на карточных счетах пенсионеров. И кроме них забрать эти средства не может никто, рассказала в в каналу "Дом" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

При этом она подчеркнула: главной проблемой того, что пенсионеры не могут забрать начисленные им деньги, являются закрытые контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). "Люди не могут приехать и пройти идентификацию в банке. А ведь это нужно делать через определенное время", – отметила министр.

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Решение проблемы, по словам Верещук, в министерстве видят в автоматическом продлении карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО после 1 января. Такая возможность обсуждается несмотря на то, что в самом банке ранее заявляли, что продлений больше не будет.

У властей появилась информация о случаях злоупотребления ситуацией с пенсионными выплатами, утверждает Верещук. Ее будут расследовать соответствующие службы.

По ее словам, оккупанты отбирали у пенсионеров карты, на которые им начисляется пенсия. "Часть денег отдавали людям, а остальное шло, как мне сказали, на финансирование терроризма", – отметила министр.

В Украине в 2022 году, как предусмотрено проектом госбюджета, некоторые пенсии поднимут на 1590 грн. При этом минимальную выплату повысят всего на 159 грн.

Это следует из утвержденного Кабмином проекта бюджета. Отметим: минимальная пенсия в Украине составляет прожиточный минимум для нетрудоспособных. А максимальная составляет 10 прожиточных минимумов.

Как будут расти пенсии:

в июле 2021-го – 1854 грн;

в декабре 2021-го – 1934 грн;

в июле 2022-го – 2027 грн;

в декабре 2022-го – 2093 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине по состоянию на октябрь средняя пенсия судьи составила 91,2 тыс. грн. С начала 2021-го она выросла на 23 тыс. грн, в то время как средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн.