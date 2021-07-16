В Украине увеличат численность Вооруженных сил и создадут отряды теробороны: все, что нужно знать

В Верховной Раде приняли закон, которым увеличили численность Вооруженных сил Украины (№5558). Также нардепы проголосовали за закон о национальном сопротивлении, где прописано создание территориальной обороны (№5557).

Трансляция заседания велась на телеканале "Рада". За увеличение численности ВСУ до 261 тысячи человек отдали голоса 312 нардепов. Из этого числа 215 тысяч составят военные. До сегодня численность ВСУ составляла 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

За создание отрядов теробороны проголосовали 313 депутатов. Закон предусматривает привлечение граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

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В документе обозначено, какие задачи стоят перед теробороной, движением сопротивления и как будут готовить украинцев к нацсопротивлению.

В законе отмечено, что участники теробороны будут финансово и материально обеспечены, а также социально защищены.

Также принятый закон предусматривает порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления. Еще определены и полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

Добавим, что в 2022 году в госбюджете на создание отрядов теробороны выделят почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года – еще по 718 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Теперь они могут в любой момент пополнить состав Вооруженных сил без объявления мобилизации.