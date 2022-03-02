В Украине создали штаб для помощи людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за войны

В Украине создали Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Учреждение будет помогать украинцам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с войной, которую Россия начала против Украины.

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал соответствующий указ в среду, 2 марта, сообщила пресс-служба Офиса президента. Главой штаба назначен Андрей Ермак.

Как отмечается, штаб будет координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды.

Учреждение будет работать по трем направлениям:

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гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;

помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;

помощь от органов власти военным администрациям и общинам.

В указе говорится, что правительство должно обеспечить взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом и наладить сотрудничество с дипломатическими представительствами, консульствами других стран и международными организациями по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Нацбанк должен открыть счет для сбора средств для оказания гуманитарной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве создали гуманитарный штаб, который будет обеспечивать медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто в этом больше нуждается. Помощь получают в первую очередь одинокие и пожилые люди, инвалиды, матери с маленькими детьми.