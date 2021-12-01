В Украине очередная попытка не только затормозить, но вернуть в обратном направлении демократические процессы, – Кличко

Сегодня в Украине предпринимается очередная попытка не только затормозить, но вернуть в обратном направлении демократические процессы, построив жесткую вертикаль власти. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время Киевского форума.

"Я считаю абсолютно верным, что организаторы сегодняшнего мероприятия предусмотрели дискуссию по вопросам демократии в Украине. Потому что это имеет непосредственное влияние на безопасность нашего государства. Я уверен, что только развитие демократических принципов в нашем обществе может обеспечить объективную и всестороннюю оценку тех вызовов безопасности, стоящих перед нашим государством с 2014 года. За почти 8 лет российской агрессии они, к сожалению, не стали менее серьезными и представляют реальную угрозу суверенитету Украины и нашего европейского выбора", – сказал Кличко.

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Он отметил, что только развитие и усиление демократических принципов в обществе может обеспечить эффективные решения в области безопасности и обороны. Решения, соответствующие реальной ситуации.

"Нужно быть честными перед собой и обществом. Сегодня мы видим в Украине очередную попытку не только затормозить, но и вернуть в обратном направлении демократические процессы. Речь идет о попытке снова построить жесткую вертикаль власти. И снова, как и во времена Януковича, видим наступление на свободу слова, на журналистов. Видим неприятие какой-либо критики. Мы помним те времена в 2013-2014 годах, но ничем хорошим это не закончилось, – напомнил Кличко – Отдельно хочу сказать о местном самоуправлении. Я и мои коллеги из Ассоциации городов Украины убеждены, что развитие местного самоуправления является необходимой составляющей демократического развития общества. Ведь именно местное самоуправление создает фундамент, на котором держатся все демократические институты. Именно поэтому мы поддержали процесс децентрализации в Украине ", – добавил он.

Мэр Киева отметил, что сегодня проходят попытки свернуть реформу децентрализации и ограничить полномочия местного самоуправления.

"Только благодаря активной позиции Ассоциации городов удалось отклонить проект изменений в Конституцию Украины, предложенный провластной командой в 2019 году. Впрочем, после "доработки" он вернулся с теми же недостатками. Например, он предусматривает право парламента и президента лишать местное самоуправление полномочий. И передавать их префектам, назначенным президентом. Префекты получают полномочия останавливать выполнение решений органов местного самоуправления .А президент – останавливать деятельность местных советов и председателей, избранных жителями общин. По той же логике централизации власти отвечает и законопроект о столице, который пытаются без обсуждения быстро протянуть. Мы хотим качественный законопроект, отвечающий ключевым европейским принципам, если мы строим европейскую страну и европейскую столицу, мы должны учесть замечания европейских партнеров и тщательно доработать законопроект", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что центральные власти беспокоят не проблемы эффективного самоуправления и потребности граждан, а концентрация собственных полномочий.

"Нам нужен сегодня серьезный и честный разговор с обществом о серьезных вызовах, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Особенно актуален вопрос безопасности сегодня, когда у границы Украины сосредоточены российские войска. Поэтому сегодня мы должны объединить усилия и принимать правильные решения. Ведь каждая ошибка будет дорого стоить", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко также поблагодарил западных партнеров за все усилия по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также стремлений нашего государства быть успешной страной.

"Я убежден, что единственный путь для нашей страны – к большой Европейской семьи. Как сказал сегодня здесь Дональд Туск – без успешной Украины, не может быть успешной Европы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Поддержку Украины, реформ и местного самоуправления обсудил Кличко во время встречи с Президентом Европейской Народной Партии, бывшим Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.