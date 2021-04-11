В Украине напомнили крымчанам, зачем России нужна пресная вода на полуострове

В свете проблемы вододефицита в Крыму Россия попытается максимально обеспечить этим ресурсом военных и руководство так называемой власти. Тогда как за обычных людей оккупанты переживать не будут.

Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделился заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

"Та вода, которая шла в Крым до войны, на 90% использовалась на промышленные и сельскохозяйственные нужды. Но она позволяла поддерживать надлежащие запасы питьевой воды и грунтовых вод, чтобы они не становились солеными. Сейчас этих вод для сельского хозяйства нету, соответственно, все, что есть, используется на оба фронта", – пояснил он.

По его словам, поспособствовало этому и увеличение военного потенциала, а также восстановление баз, завоз новых контингентов, вооружения и так далее. Поскольку все это тоже требует дополнительной воды.

"Думаю, Россия максимально перенаправит все водные ресурсы для обеспечения привилегированного контингента лиц – военных, руководства оккупационной "власти" и т. д. Обычным людям было же сказано в свое время премьером Медведевым "ну, вы держитесь", – добавил Яременко.

Он отметил, что обычные люди в России никогда не ценились, их жизни там "не стоят ровным счетом ничего". Поэтому, убежден замминистра, не нужно думать, что и сейчас кто-то сильно будет переживать за крымчан.

"Переживают за водоснабжение военных баз. А вот вода в обычном доме обычного жителя Симферополя или Севастополя – ну, кого это интересует?" – подытожил чиновник.

Полное интервью журналиста OBOZREVATEL с Игорем Яременко читайте по ссылке.

Отметим: вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина может начать поставки питьевой воды в Крым в том случае, если возникнет реальная угроза для украинских граждан, которые там проживают.

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