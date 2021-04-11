Яременко: у Крыма нет будущего с Россией. В Кремле понимают, что вопрос с полуостровом не закрыт

Руководство России никогда не ценило жизни обычных людей, поэтому не стоит думать, что сейчас кто-то в Кремле сильно обеспокоен судьбой крымчан. Их обманули. Крым – это территория, у которой нет будущего в Российской Федерации и там об этом хорошо знают.

Об этом сказал в интервью OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

В первой части интервью читайте, почему несмотря на то, что мировая общественность признает Крым частью украинской территории, за пределами Европы есть много стран, которые не разбираются в том, что именно происходит в Украине.

– С кем Украине было труднее договариваться в ООН, чтобы собрать голоса "за" резолюции по незаконной аннексии Крыма?

– В 2016 году нам очень повезло с американской делегацией во главе с постпредом Самантой Пауэр. Очень сильный дипломат и невероятный друг Украины. Она лично включалась в процесс лоббирования наших резолюций, звонила, встречалась, убеждала представителей других стран.

Над самим текстом резолюции о нарушении прав человека мы работала полгода. Очень сложно было убеждать партнеров в терминологии. Часто от одного слова зависит очень многое.

В 16-м году мы боролись за ключевой термин: "Крым – временно оккупированная территория". Хотя до сих пор многие называют Крым аннексированной территорией. Но термин оккупация предусматривает обязательства страны-оккупанта в соответствии с международным гуманитарным правом в Женевской конвенции.

Если мы признаем, что Крым является аннексирован – это означает передачу суверенитета над этой территорией третьей стране. Тогда Россия вправе осуществлять там призыв, правосудие, переселять собственное население. Если это оккупированная территория, тогда есть четкие ограничения.

В 2016-м было ключевым убедить даже наших партнеров записать в резолюции фразу, что "Автономная республика Крым и город Севастополь является временно оккупированной территорией и Украина не признает попытку их аннексии".

В этом нам очень помогали американцы. Некоторые страны пытался получить за это какие-то преимущества или уступки от нас, а некоторых припугнула Россия и они боялись сказать, что та является страной-оккупантом.

Кстати, сейчас россияне пытаются так же действовать по отношению к Крымской платформе.

– Было заявление – что этот саммит – посягательство на территориальную целостность России.

– Представляете, что такое в дипломатической беседе посягательство на территориальную целостность? Это очень серьезно.

– Возможно, это может измениться хотя бы из-за нынешней жесткой риторики новой американской администрации по отношению к Кремлю?

– За последние годы Россия сделала для этого все. Вспомним 2008-й год и войну в Грузии. Перед тем была Молдова, тот же Карабах. Россия присутствует повсюду. А после начала войны с Украиной, она наконец убедила всех в том, что у нее нет красных линий и она готова на любую подлость.

Этот факт понемногу начинает доходить до определенных стран. Раньше даже европейские коллеги нам советовали вести с россиянами диалог, договариваться, искать компромиссы. Меня это очень огорчало, потому что я понимал, что это так не работает. У россиян психология следующая: если ты идешь на компромисс...

– Это значит, что ты – слабак!

– Да, и тебя надо дожимать. Еще когда я работал в ООН, предупреждал иностранных дипломатов, если вы пойдете на уступки России – она дожмет вас еще больше. Так и было.

Потому как раз сейчас россияне наконец убедили критическую массу западных политиков в своей неадекватности. Чем завершился последний визит Борреля в Москву? Символическими санкциями? Очень надеюсь, что толерантность российского поведения завершится, иначе последствия трудно себе представить.

– До сих пор продолжаются дискуссии – завезла ли Россия в Крым ядерное оружие. Так завезла или нет?

– Не могу сказать точно. Но если бы я был на месте россиян, наверное, я бы ее там расположил. Тем более, что там есть необходимая инфраструктура и она уже приведена в надлежащее состояние.

Инструменты, в том числе разведывательного характера, у мира есть, чтобы доказать этот факт, но я могу пока предполагать, что это правда.

– Точно известно, что Россия активно переселяет на территорию Крыма жителей дальних регионов.

– Это их давняя политика, которая использовалась еще во времена Российской империи, заселяя украинцами Сибирь, например.

По нашим оценкам, в Крым перевезено не менее 300 тыс. человек. В то же время россияне стараются максимально выжать из оккупированных территорий нелояльных им граждан. Для чего? Они сами понимают, что вопрос Крыма не закрыт и рано или поздно его нужно будет решать.

И когда это произойдет, они хотят апеллировать, мол, у нас здесь живет российское население, которое хочет оставаться в составе Российской Федерации.

Кстати, лояльных к власти они раскидывают по всей России. Особенно тех, кто в 2014-м году предал Украину. Их немного подержали, а теперь переселяют по Дальнему Востоку.

– Эти люди для россиян предатели и чисто ментально, они таких очень не уважают.

– Именно так. Многие украинцы, которые в свое время предали Украину, не понимают, что в российской ментальности они навсегда останутся предателями. Даже те, кто сегодня продолжает руководить Крымом или же сидит в Государственной думе, как эта госпожа Поклонская. Она – предательница и второсортная в России. К ней там никто и никогда не будет относиться так, как к россиянину.

Там прекрасно понимают, если этот человек предал один раз, какое к нему может быть доверие? Никакого. Пока их используют, но со временем уберут. Это совершенно очевидные вещи и меня удивляет, что люди этого не понимают.

Поэтому Россия будет продолжать политику перенаселения, но каждый раз это будет все труднее из-за проблем с водой. Люди будут понимать, что в Крыму нет элементарных вещей и уже будут думать, а нужно ли оно им вообще?

– К тому же, а какой статус у Крыма сейчас?

– Какое будущее там можно строить? Образование, которое признается только в Российской Федерации? Сомнительно. Лучшая медицина? Вряд ли. Банковской системы нет, даже Сбербанк туда не заходит, потому что знает, что попадет под санкции. Нормального сообщения тоже нет. Услуги и сервисы соответствующие.

Крым – это территория, у которой нет будущего в Российской Федерации. Так же, как нет будущего в Абхазии без Грузии. Крымчан обманули, забрав у них будущее. И это очень страшно. Поэтому эти территории будут освобождены, как и Донбасс, и вернутся в конституционное поле Украины.

– На различных международных площадках Россия пытается заставить Украину вернуть в Крым питьевую воду. Опреснять морскую – очень дорого. Что с водой в Крыму будет дальше?

– Для того, чтобы построить опреснительные станции, нужно иметь технологию. А где ее взять? У России ее нет. Купить из-за санкций они не смогут. Это же очень серьезный инфраструктурный объект и технологии для его строительства есть у немногих стран. Ни одна из них не сможет их продать, потому что попадет под внимательное и тщательное наблюдение.

Что дальше будет делать Россия с водой в Крыму – спрогнозировать нельзя. А что она делает со своими проблемами? Ничего. Ждет, пока сами рассосутся.

– С водой разве не сложнее? Людям же не будет даже что пить!

– Та вода, которая шла в Крым до войны, на 90% использовалась на промышленные и сельскохозяйственные нужды. Но она позволяла поддерживать надлежащие запасы питьевой воды и грунтовых вод, чтобы они не становились солеными. Сейчас этих вод для сельского хозяйства нету, соответственно, все, что есть, используется на оба фронта. Плюс увеличение военного потенциала, восстановление баз, завоз новых контингентов, вооружения и так далее – все это тоже требует дополнительной воды.

Думаю, Россия максимально перенаправит все водные ресурсы для обеспечения привилегированного контингента лиц – военных, руководства оккупационной власти и так далее. Обычным людям же было сказано в свое время премьером Медведевым "ну, вы держитесь".

Обычные люди в России никогда не ценились, их жизни там ни стоят ровным счетом ничего. Не нужно думать, что сейчас кто-то сильно будет переживать за крымчан. Переживают за водоснабжение военных баз. А вот вода в обычном доме обычного жителя Симферополя или Севастополя – ну, кого это интересует?

Люди, в том числе крымчане, должны наконец понять, они не нужны Российской Федерации. Они для них – никто и ничто. Никогда еще в своей истории Россия не берегла и не волновалась за жизнь собственного гражданина. Результаты Второй мировой войны – тому пример.

Людей гнали на убой и убивали десятками тысяч. Почему мы считаем, что потомки тех, кто это делал тогда, поменялись? Это иллюзия. Россия – это страшный режим, где человеческая жизнь ничего не стоит. Никто там о них не заботится, как и о том, есть ли им что пить.

В первой части интервью читайте, почему россиянам так сложно понять, что Украина – независимое государство и его суверенитет и территориальную целостность необходимо уважать. А также о том, почему они до сих пор не осознали, что украинцы – не единый с россиянами, а отдельный народ.