В Украине начались промежуточные выборы в Раду в двух округах: все детали

В воскресенье, 28 марта, в Украине запланировали проведение промежуточных выборов депутатов в Верховную Раду, а также повторных выборов в 186 местных советов.

В частности, в округе №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область) жители будут избирать своих представителей в парламент. Избирательные участки открылись в 8:00 будут работать до 20:00, OBOZREVATEL следит за развитием событий.

Что известно о промежуточных выборах в Раду

Процесс регистрации кандидатов на довыборах в двух округах завершился еще 2 марта. Всего свои заявки подали 64 человека. Однако ЦИК зарегистрировала лишь 34 кандидата. Ближе к дате выборов и это количество сократилось из-за снятия претендентов с выборов.

В 87-й округ на Прикарпатье входят 117 участков с ориентировочным количеством избирателей 146 980. Здесь за место в парламенте будут бороться 14 кандидатов (8 выдвиженцев от партий и 6 самовыдвиженцев). Самый известный – стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа", среди других – Юрий Голиней, Руслан Деревориз, Мария Жолоб, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинский, Иван Макар, Михаил Ноняк, Иосиф Резеш, Сергей Сивачук. В список также вошли два полных тезки – Александр Леонидович Шевченко и Александр Леонидович Шевченко. Конкуренцию им составят Александр Петрович Шевченко и Юрий Юрченко.

28 марта пройдут промежуточные выборы в ВРУ ЦИК

В округ №50 на Донетчине входят 112 избирательных участков, а ориентировочное количество избирателей там составляет 147 902. Жители будут выбирать между 18 кандидатами (10 выдвиженцев от партий и 8 самовыдвиженцев), среди них – детский хирург, которая была фигуранткой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Юлия Кузьменко от "ЕС".

Другие кандидаты: Андрей Аксенов, Андрей Бондаренко, Юлия Гакова, Николай Головко, Александр Груздев, Иштван Добшу, Людмила Дорошенко, Сергей Звагольский, Андрей Масенця, Надежда Масло, Богдан Мироненко, Лариса Ревва, Антон Ровенский, Валентин Рыбин, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк и Виктория Шилова.

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