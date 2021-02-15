'ЕС' выдвинула в нардепы Юлию Кузьменко

Партия "Европейская солидарность" выдвинула известного волонтера, детского кардиохирурга, кандидата медицинских наук Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области.

Такое решение принял съезд партии в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских общественных организаций, передает пресс-служба политсилы. Как сообщила народный депутат, медик-доброволец, основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, в партию поступило очень много обращений из многих регионов, и от различных организаций патриотического украинского направления.

"От общественной организации "Ривне-ТАКМЕД", это медики с опытом участия в боевых действиях, дали знания тактической медицины 25 тысячам военнослужащих. Это общественная организация "Фонд поддержки горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Это обращение от целого ряда общественных, в частности ветеранских организаций Днепра; от общественных организаций Донецкой области, в частности от союза "Защитники Донетчины" и Союза ветеранов АТО. Это обращение от организации "Солидарная Дело общин", – сказала она.

"Во всех этих обращениях к партии звучит одна мысль, просьба, требование, призыв – поддержать на довыборах в Верховную Раду по 50-му избирательному округу известного в Украине волонтера, детского медика Юлию Кузьменко, которую сейчас бездоказательно и несправедливо преследует власть", – сказала Зинкевич.

Она отметила, что уже более года продолжается расследование по делу Шеремета, в котором следователи просто спасают честь президентского мундира.

В своем онлайн обращении Юлия Кузьменко, которая находится под домашним арестом, напомнила, что в 2014 году тысячи волонтеров и добровольцев поднялись на защиту страны. Тогда они воспринимали как недобрую шутку возможность преследования за это. А теперь, как отметила Кузьменко, это реальность.

"И вот за окном 2021 год. Преследование и репрессии против политиков, против общественных деятелей, активистов, волонтеров и военных вступили в силу и оборотов, такие, что были, пожалуй, последний раз в советское время. Они даже получили статус системных", – говорит Кузьменко .

Зинкевич также напомнила, что "Европейская солидарность" призывает парламент принять постановление о прекращении политических репрессий в Украине.

"В лице Юлии Кузьменко мы поддерживаем всех несправедливо преследуемых в Украине патриотов, волонтеров, ветеранов и майдановцев", – говорит Зинкевич.

Кузьменко со своей стороны отметила, что Донбасс – это ее родина, Донбасс должен быть и чувствовать себя частью Украины. Она поблагодарила всем общественным организациям за поддержку, а партийцам "Европейской солидарности" – за решение поддержать ее кандидатуру.

"Системные преследования рожают системную борьбу. Поэтому я благодарю партию "Европейская солидарность", что в эти темные времена ее депутаты стали бок о бок с нами и другими обычными украинцами. Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делам. Я не хочу видеть свою страну снова под российским игом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь", – говорит Кузьменко.

"Хорошо понимая, что именно сейчас необходимо выступить единым фронтом не только политикам. Но и волонтерским и другим гражданским организациям, я приняла решение баллотироваться в Верховную Раду", – отметила Кузьменко.

Участники съезда также призвали все демократические силы в Украине к объединению против угрозы российского реванша.

Довыборы в 50-м округе в Донецкой области состоятся 28 марта 2021 года.

Как известно, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области, которые тоже состоятся 28 марта, от "Европейской солидарности" баллотируется доброволец, участница АТО, общественная активистка Маруся Зверобой-Беленькая.