В Украине хотят запретить коллаборационистов

Законопроект о противодействии коллаборационизму был официально зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом в своем telegram-канале заявил руководитель штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин. Партия стала инициатором разработки соответствующего документа. Об этом сообщает politeka.net.

По словам Жорина, над текстом законопроекта работала специальная рабочая группа. "Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР", - сказал руководитель штаба "Нацкорпуса".

Жорин считает, что благодаря этому законопроекту появится возможность привлечь к ответственности "всех тех негодяев, которые сотрудничали или сотрудничают со страной-агрессором".

По информации "Национального Корпуса", презентация наработанного рабочей группой законопроекта состоится 1 марта в пресс-центре "Униан" в 12:00.