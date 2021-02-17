В Украине хотят перекрыть дамбой подачу воды в Крым

В Украине планируют достроить дамбу на 107 км Северо-Крымского канала, что сделает поступление воды из реки Днепр на временно оккупированный Крымский полуостров максимально невозможным.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, написали на официальной странице ведомства в Facebook.

"Позиция Представительства и Управления канала однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации", – отметил политик.

Об этом Кориневич сообщил после встречи с начальником управления канала Сергеем Шевченко. Укрепление сооружений также улучшит мелиорацию южных районов Херсонской области.

Напомним, ученые заявили, что план Путина по решению водной проблемы Крыма может привести к катастрофе.

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