В Украине хотят перекрыть дамбой подачу воды в Крым
В Украине планируют достроить дамбу на 107 км Северо-Крымского канала, что сделает поступление воды из реки Днепр на временно оккупированный Крымский полуостров максимально невозможным.
Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, написали на официальной странице ведомства в Facebook.
"Позиция Представительства и Управления канала однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации", – отметил политик.
Об этом Кориневич сообщил после встречи с начальником управления канала Сергеем Шевченко. Укрепление сооружений также улучшит мелиорацию южных районов Херсонской области.
Напомним, ученые заявили, что план Путина по решению водной проблемы Крыма может привести к катастрофе.
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