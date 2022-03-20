В Украине 20 марта будут действовать семь гуманитарных коридоров. Все маршруты

На 25-й день войны с российскими оккупантами в Украине была согласована работа семи гуманитарных коридоров. В воскресенье, 20 марта, волонтеры продолжат вывозить людей из самых горячих точек.

Также будет осуществляться доставка гумпомощи в окруженные города. Об этом на утреннем брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Донецкая область:

из Мариуполя в Запорожье (автобусы для марупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 09:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00).

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Также в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132 а и ул. Мелитопольское шоссе, 87 б.

Кроме этого, организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.

Киевская область:

из села Бобрик в Бровары (место сборов – Дом культуры на улице Шевченко, 2);

из села Тарасовка в Бровары (место сборов – на улице Девятое января, 6, по этому и предыдущему маршруту автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары).

из Бородянки в Белую Церковь (место сборов – улица Центральная, 331, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин).

Харьковская область: из города Харьков будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань. В эти населенные пункты планируется доставка продуктов и медикаментов.

"Дождитесь вечером отчета. Надеюсь, он будет результативным. Вместе будем работать, чтобы наша страна стала цветущей, богатой и независимой. Все будет Украина!" – подчеркнула Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Сумского специализированного детского дома успешно эвакуировали 71 малыша. Детей прятали в бомбоубежищах почти две недели, ныне они в безопасности.

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