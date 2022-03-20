В Украине 20 марта будут действовать семь гуманитарных коридоров. Все маршруты
На 25-й день войны с российскими оккупантами в Украине была согласована работа семи гуманитарных коридоров. В воскресенье, 20 марта, волонтеры продолжат вывозить людей из самых горячих точек.
Также будет осуществляться доставка гумпомощи в окруженные города. Об этом на утреннем брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).Согласованные гумкоридоры на 20 марта 2022 года
Донецкая область:
из Мариуполя в Запорожье (автобусы для марупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 09:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00).
Также в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132 а и ул. Мелитопольское шоссе, 87 б.
Кроме этого, организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.
Киевская область:
из села Бобрик в Бровары (место сборов – Дом культуры на улице Шевченко, 2);
из села Тарасовка в Бровары (место сборов – на улице Девятое января, 6, по этому и предыдущему маршруту автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары).
из Бородянки в Белую Церковь (место сборов – улица Центральная, 331, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин).
Харьковская область: из города Харьков будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань. В эти населенные пункты планируется доставка продуктов и медикаментов.
"Дождитесь вечером отчета. Надеюсь, он будет результативным. Вместе будем работать, чтобы наша страна стала цветущей, богатой и независимой. Все будет Украина!" – подчеркнула Верещук.
Как сообщал OBOZREVATEL, из Сумского специализированного детского дома успешно эвакуировали 71 малыша. Детей прятали в бомбоубежищах почти две недели, ныне они в безопасности.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!