В УГКЦ заявили, что Папа Римский совершит визит в Украину: это очень мощный сигнал поддержки

Глава католической церкви Папа Римский Франциск может посетить Украину в ближайшее время. К его визиту уже готовится Украинская греко-католическая церковь.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук считает, что это мероприятие станет очень мощным сигналом поддержки украинцев. Об этом он рассказал во время Киевского форума по безопасности.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его (Франциска, - ред.) визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. И это очень сильный сигнал. То, что Папа размышляет над тем, как и когда к нам прибыть, является мощным сигналом поддержки нашего народа и нашего государства", – сказал Шевчук.

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Он также отметил, что среди многих людей разных церквей и религий есть совместное предчувствие, что когда Папа Франциск приедет в Украину, закончиться война на Донбассе.

Кроме того, Глава УГКЦ проинформировал, что несколько недель назад лично общался с Папой Римским об Украине. По его словам, он очень беспокоится о судьбе простых людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны.

Как известно, единственный визит главы Католической церкви в независимую Украину состоялся в 2001 году, когда приезжал Папа Римский Иоанн Павел II.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском назвал его визит в Украину "кислородом для неотъемлемого восточного легкого Европы". Они также обсудили мир на Донбассе и визит понтифика в Киев. Кроме того, Зеленский поблагодарил Папу за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине.

В марте в Апостольском дворце в Ватикане премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском и обсудил войну на Донбассе и коронавирусный мировой кризис.