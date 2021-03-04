В Турции стерли карту России с Крымом после просьбы украинского дипломата. Фото

В турецком курортном городе Аланья стерли со скульптуры изображение карты России вместе с оккупированным ею Крымом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она уточнила, что местные власти пошли на такой шаг после просьбы консула Украины в Анталии. Также чиновница опубликовала соответствующие фотографии (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Во время одного из международных фестивалей искусства в курортном городе Алания (Турция) на одной из скульптур, автором которой стала российская гражданка, была изображена карта РФ с оккупированным Крымом. Узнав об этом Министерство иностранных дел немедленно приняло меры", – написала Джапарова.

Она отметила, что консул Украины в Анталии Эмир Рустамов 3 марта посетил Аланию и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту. Чиновница подчеркнула, что реакция была мгновенной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания "Укрзалізниця" опубликовала карту железнодорожного сообщения в Херсонской области на границе с временно оккупированным Россией Крымом, на которой полуостров был подписан как "Южный федеральный округ РФ". Позднее это исправили.