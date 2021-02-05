'Укрзалізниця' опубликовала карту с 'российским' Крымом. Фото

Компания "Укрзалізниця" опубликовала карту железнодорожного сообщения в Херсонской области на границе с временно оккупированным Россией Крымом, на которой полуостров подписан как "Южный федеральный округ РФ". Позднее это исправили.

На эту деталь обратил внимание журналист Александр Рудоманов, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующие скриншоты (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Укрзалізниця", у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога все нормально? Крым теперь это Южный федеральный округ? Или как всегда сотрудникам, которые отвечают за сайт, пофиг чей Крым, лишь бы зарплату подняли? Тогда уже карту Рамблера давайте запускайте", – написал он.

Сейчас на сайте swrailway.gov.ua карта исправлена. В компании пока никак не отреагировали на инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, на официальном YouTube-канале Львовского горсовета появилась карта Украины без Крыма. Это вызвало скандал в сети, в результате чего ролики были удалены, а за авторов оправдались, объяснив, что злого умысла у них не было.