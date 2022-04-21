В Турции объяснили, в чем главная проблема организации встречи Путина и Зеленского, и заявили о риске затяжной войны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин положительно оценивают возможность проведения двусторонних переговоров. Но для этого должны быть созданы определенные условия.

Как передает Hurriyet, Чавушоглу сообщил, что глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время проведет телефонные разговоры Зеленским и Путиным. По словам дипломата, турецкая сторона находится в постоянном контакте с президентами.

Чавушоглу отметил, что сейчас самыми сложными вопросами остаются статусы оккупированных Крыма и Донбасса. Консенсус между Украиной и РФ не достигнут.

Дипломат подчеркнул, что если в ближайшее время согласовать эти моменты не удастся, то война может затянуться на многие годы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Представители страны-агрессора должны назвать время и место проведения этих переговоров.