"Должны назвать дату и место": Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Представители страны-агрессора должны назвать время и место проведения этих переговоров.

Такое заявление Зеленский сделал в эфире французского телеканала BFM TV. Президент готов говорить с любыми представителями РФ, в том числе с Путиным.

"Убежден, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться, пока будет оставаться хотя бы малейший шанс остановить эту войну", – заявил президент.

Он подчеркнул, что оккупанты должны отвести войска, которые зашли на украинскую территорию 24 февраля. "Если они назовут дату и место, мы будем готовы встретиться с ними", – добавил Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле заявляли, что встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским Путину мешает отсутствие "соответствующих условий". Речь идет якобы о подготовке текста документа для переговоров.

В свою очередь премьер-министр Италии Марио Драги после телефонного разговора с диктатором заявил, что Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонить агрессору нет никакого смысла.