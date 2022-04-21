В Турции объяснили, почему не могут ввести санкции против РФ

Турецкое правительство открыто поддерживает Украину в ее противостоянии российскому оккупанту, но по-прежнему не вводит санкции против Москвы, принятые коллективным Западом. Такой позиции Анкара придерживается, поскольку желает оставаться столицей-дипломатом, которая может послужить посредником для обеих враждующих сторон.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает CNN. Он отметил, что по этому вопросу в парламенте возникли серьезные разногласия, так как глава одной из ведущих политических партий Мерала Акшенер радикально поддержала необходимость введения санкций против Москвы.

"В Организации Объединенных наций прекрасно поняли, почему Турция не может в этот раз поддержать их решение. Мы выступаем той третьей контактной стороной, которая выполняет важнейшую роль дипломатического посредника. Нам одинаково доверяют как Украина, так и Россия. Мы должны поддерживать этот статус и, за небольшим исключением, страны Евросоюза одобрительно отнеслись к позиции Анкары", – подчеркнул турецкий чиновник.

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Глава МИД обозначил, что противница антисанкционной позиции к России Мерала Акшенер поступает безрассудно. В то время когда Турция нашла понимание в глазах всего цивилизованного мира, председатель крупной оппозиционной партии парламента хочет поступать наперекор переговорным интересам.

"Тот, кто стремится к власти в Турции, будь то правительство или оппозиция, должен понимать последствия этих решений для страны", – считает Чавушоглу.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на тему войны могут проходить в Турции. Однако для этой встречи необходимо достичь согласия по ключевым вопросам.