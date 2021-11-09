В ЦИК назвали имена трех новых народных депутатов. Фото

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам довыборов признала избранными народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского. Парламентарием признали также Сергея Кострийчука – он заменит Ирину Верещук, которую назначили министром реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом говорится на сайте комиссии по итогам заседания, которое состоялось 9 ноября. Все присутствующие члены ЦИК подписали соответствующие протоколы. Для регистрации их нардепами, они должны в течении двадцати дней подать в ЦИК необходимые документы. Далее они примут присягу на заседании парламента и приступят к выполнению обязанностей нардепов.

Так, экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь избирался от "Слуги народа" в одномандатном избирательном округе №184 в Херсонской области. За него проголосовало 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

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Козырю 36 лет, он выходец из Днепропетровской области. В свое время работал на одной из шахт холдинга "ДТЭК", принадлежащий Ринату Ахметову (в Павлограде).

В 2002-2007 учился в Донецком национальном техническом университете, специализация "Разработка месторождений полезных ископаемых", магистр по разработке месторождений полезных ископаемых. В 2009 году заочно окончил Донецкий национальный технический университет, специалист по финансам. А в 2014-ом – Донецкий национальный университет, "Правоведение", бакалавр по правоведению.

В сентябре 2019 был назначен заместителем председателя Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и защиты окружающей среды. Главой Херсонской ОГА Сергей Козырь стал в 2020 году.

В округе №197 в Черкасской области депутатом Верховной Рады избрали мэра города Золотоноша Виталия Войцеховского, за которого отдали голос 15 429 избирателей – 46,1%. Он избирался от партии "СН".

Войцеховский родился 4 июля 1967 года в селе Баштечки Жашковского района Черкасской области. С 1986 по 1988-й служил в ВСУ. В 1990-м окончил Киевский институт народного хозяйства (специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности). На посту мэра Золотоноши Войцеховский с ноября 2010 года. До этого работал на различных должностях в Киевметрострое, на заводе "Златогор".

В 2015 году Войцеховский стал лауреатом премии "Человек года".

Также комиссия признала нардепом Сергея Кострийчука от политической партии "Слуга народа". На внеочередных выборах 21 июля 2019 года он баллотировался в депутаты парламента под №140 в избирательном списке "СН".

Он закончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет НАУ.

Во время президентских и парламентских выборов он координировал работу штабов в регионах, в 2020-м был членом Высшего совета партии, а в 2021-м – главой контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним: довыборы в Раду были назначены в двух одномандатных избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине в связи с получением постановлений ВРУ о досрочном прекращении полномочий нардепов Игоря Колихаева (стал мэром Херсона) и Александра Скичка (назначен главой Черкасской ОГА).

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября в Верховной Раде назначили четырех новых членов Кабинета министров. Они пришли на смену министрам, уволенным парламентом накануне.