В Тбилиси ответили на ультиматум России о будущем в НАТО Украины и Грузии

Требование российского МИД к НАТО об отзыве обещания принять Грузию и Украину неприемлемо. Третья страна не может влиять на такое решение.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии, комментируя ультиматум Москвы. Там подчеркнули, что вступление в Североатлантический альянс – это суверенное решение Тбилиси.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили о коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году. В нем отмечается, что союзники считают неприемлемым вмешательство любой третьей стороны в определение внешних стремлений государств.

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Напомним, что российское Министерство иностранных дел ранее в МИД РФ опубликовали заявление, в котором содержалось требование к НАТО "долгосрочных правовых гарантий", исключавших бы продвижение Альянса на восток. В частности, речь шла об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на такой ультиматум тем, что решение о вступлении будут принимать непосредственно Украина и страны-члены Альянса.