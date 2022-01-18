'В стиле Второй мировой': Пионтковский указал на союзников Украины в войне с Россией

Китай и Соединенные Штаты Америки, которые, как правило, являются геополитическими противниками, объединили усилия в борьбе с режимом президента России Владимира Путина. Они стали союзниками Украины.

Такое мнение высказал в эфире программы "Студии Запад" на Эспрессо.TV российский политолог Андрей Пионтковский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Изменяется геополитическая ситуация. Посмотрите, казалось бы, непримиримые противники – Китай и США – вдруг становятся ситуативными союзниками в обуздании этой фашистской обнаглевшей "джамахирии", – отметил он.

По словам Пионтковского, такой расклад напоминает конфигурацию Второй мировой войны, когда коммунистический Советский Союз и Запад выступили единым фронтом против немецкого фашизма.

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"Соединенные Штаты, казалось бы, непримиримый идеологический противник Китая, конкурент на экономической основе, однако сегодня они четко видят общие геополитические цели, работают синхронно. Я не говорю, что они об этом договаривались, нет. Но сейчас в головы стратегов в Вашингтоне и в Пекине приходит одинаковое мнение. Они очень удачно и синхронно выступили против империи Пу. Я поздравляю – Украина получила двух мощных и мотивированных политических союзников за последнюю неделю (10-16 января 2022 – Ред.)", – сказал Пионтковский.

Кроме того, политолог нашел признаки влияния жесткой позиции Китая и на ситуацию в Казахстане. Именно официальный Пекин, по его словам, помог вывести из страны войска ОДКБ.

"Китай ведет себя несколько иначе, чем Запад. Китай жестко продиктовал и Токаеву, и Путину, что там зона влияния Китая, и российские интервенты должны оттуда уйти, причем в течение нескольких дней", – пояснил политолог.

Пионтковский заметил, что российские СМИ этот факт не афишировали. "Полное молчание, все, как должно быть. Великий Китай сказал – и Путин свои войска забрал. Вот эта авантюра ему будет дорого стоить. Изменяется геополитическая ситуация", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США заявили, что готовы к серьезному диалогу с Российской Федерацией относительно механизмов разрешения конфликтов, снижения рисков агрессии и повышения доверия. Однако они не собираются вести новые беседы по поводу базовых принципов международной системы безопасности.