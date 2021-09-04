Если коротко попытаться подвести итог визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, то можно сказать, что он не отрицательный. В то же время полностью положительным его также нельзя назвать, потому что Зеленский не смог достичь всех намеченных им и его командой целей, которые они планировали перед поездкой в Вашингтон, пишет Виктор Каспрук в своем блоге.

Хотя к беспрекословному успеху можно отнести то, что Зеленского приняли в Белом Доме и с ним начали вести прямой диалог.

Поэтому можно говорить, что он успешно сдал "зачет" на "президентскую зрелость" и его допустили к "экзамену", от которого полностью зависит не только политическое будущее нашего президента, но и которым Украина может стать в ближайшем будущем и в исторической перспективе.

И хотя вряд ли мы скоро будем знать обо всем том, о чем договорились два президента, но можем предположить, что после возвращения украинской делегации появилась вероятность положительных сдвигов для Украины в политической, экономической и сфере безопасности.

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При этом здесь все зависит от того, насколько готов президент Украины после этого визита выполнять достигнутые договоренности с американцами. Доверие к Украине которых не будет расти после того, как им, например, заявить о том, что коррупция в нашей стране уже искоренена.

В этом смысле следовало бы напомнить всему украинскому истеблишменту, что устойчивые стратегические отношения с Америкой у нас держатся на доверии одного государства к другому. А когда союзнику номер один сообщать о том, чего еще нет, то это явно подрывает уровень доверия к официальному Киеву.

Ведь в Вашингтоне прекрасно понимают, что Украина не бедное, а критически ограбленное государство, прямую ответственность за которое несут те, кто выдают себя за украинские элиты.

Так же в Соединенных Штатах прекрасно осведомлены о предельно низком уровене жизни большинства украинского народа, в то время как политическая верхушка и олигархи не ограничивают себя ни в чем.

Президент США Джо Байден, который в американской большой политике уже почти 50 лет, прекрасно понимает причины искусственной бедности Украины и ее населения. Поскольку олигархическому бизнесу не нужны политические и экономические конкуренты, которые они видят в развитых странах.

Поэтому нельзя исключать того, что президент Байден мог выдвигать конкретные требования персонально Зеленскому, от выполнения которых будет зависеть предоставление в том или ином объеме экономической помощи Украине.

Ведь улучшение экономической ситуации в Украине невозможно, если не разблокировать возможность украинскому народу свободно вести малый и средний бизнес.

Теперь мяч на нашей стороне, нужно начинать работать во всех направлениях и демонстрировать прогресс, потому что если снова Украина будет имитировать проведение реформ, то все эти предварительные договоренности так и останутся просто клочками бумаги.

Сейчас президент Зеленский привез из Америки полную "сумку" обещаний и благих намерений, глубокой обеспокоенности наших партнеров и заверений помогать Украине.

Реальная помощь и инвестиции США в экономику Украины будут только тогда, когда в нашей стране будет проведена судебная реформа и реформирование силовых структур. Никакие рассказы о том, что мы эти все реформы успешно провели, не будут приниматься во внимание. И об этом нужно помнить.

С другой стороны, Украине нужны надежные гарантии безопасности, а также подобие "Плана Маршалла", которое бы принесло в украинскую экономику десятки миллиардов долларов и этим помогло пережить русскую угрозу в долгосрочной перспективе.

Россия изо всех сил пытается доказать западному миру, что Украина – это государство, которое не состоялось. А неудачной стране никакая помощь помочь не способна.

Оторвать Украину от России и навсегда вывести ее из-под влияния Москвы задача сверхсложная. И президент США Джо Байден, который на протяжении всей своей политической карьеры принимал активное участие в вопросах европейской безопасности и был основным контактом администрации Барака Обамы со сторонниками западной ориентации Украины, вряд ли откажется от своих прежних взглядов.

Но он прекрасно осведомлен о том, что больше чем за 7 лет российско-украинской войны Украина так и не смогла полностью отгородиться от воздействий из Москвы, ввести жесткий визовый режим, получить полную независимость от российских энергоносителей, демонтировать власть олигархов, вытравить коррупцию, политические подкупы, засилье криминальных элементов в бизнесе и ликвидировать другие антиукраинские элементы.

В Вашингтоне понимают, как действует олигархическая система управления, без разрушения которой американский бизнес не готов вкладывать деньги в украинскую экономику.

США не будут инвестировать свои средства заранее зная о том, что непрозрачные принятия решений в украинских судах напрямую связаны с тем, что они не способны противостоять коррупционному вмешательству.

Таким образом без построения прочных государственных институтов и без укрепления верховенства права украинцам рассчитывать на существенную финансовую помощь не приходится.

Подытоживая последствия визита президента Зеленского в Соединенные Штаты, можно сказать следующее: Америка не собирается отказываться от помощи Украине и поддержки ее суверенитета. Однако в дальнейшем эта поддержка и помощь четко будет зависеть от того, насколько реальными будут реформы в Украине. Имитация реформ засчитываться не будет.

А пока Украинское государство находится в эпицентре "большой игры Путина", который стремится восстановить былую Российскую империю. И без помощи Америки и других своих западных партнеров Украины будет чрезвычайно трудно противостоять российской имперской экспансии.

Путин не может ничего предложить экономически ни Украине, ни другим своим соседям, но у него есть большая армия, потребляет колоссальное долю российского ВВП.

Поэтому он решил попробовать применить силу. Это ядро ​​проблемы. И это будет продолжаться, пока русский народ не устанет тратить свое национальное богатство на вечные войны Путина. К этому времени нашем государстве нужно помочь выстоять.

В целом же встреча Зеленского с Джо Байденом нельзя считать провальной. Могло быть и хуже. Но назвать ее безоговорочным успехом также нельзя.

Перспектива членства в НАТО продолжает оставаться размытой. Почти 25 лет обещают принять Украину в Североатлантический альянс, но когда это может быть неизвестно.

Хотя Украина может быть полезной американцам со многих точек зрения. Соседство с Российской Федерацией предоставляет Украине реальные преимущества с точки зрения кибербезопасности, разведки и военной сферы.

Необходимо выводить отношения между Соединенными Штатами и Украиной на более высокий уровень. И здесь многое будет зависеть от того, насколько сами украинские политики самого высокого уровня готовы к этому.

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