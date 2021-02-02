В США пообещали новые санкции против РФ после осуждения Навального

США могут ввести новые санкции против Российской Федерации после суда с вынесением реального тюремного срока оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США, сенатор Митт Ромни в своем Twitter. "Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть", подчеркнул он.

"Сначала Навального отравили, а после неудачи режим президента РФ Владимира Путина приговорил его к реальному тюремному заключению после фиктивного судебного разбирательства. На этой неделе мы внесем законопроект о санкциях против виновных в этих действиях", – написал сенатор.

Московский городской суд 2 февраля приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тыс.).

Таким образом, ему заменили условный срок на реальный – на этом настаивала Федеральная служба исполнения наказаний РФ, ее ходатайство поддержала прокуратура.

По решению суда, оппозиционера должны отправить в колонию общего режима, но сначала его этапируют в одну из колоний Центрального федерального округа. До вступления приговора в силу политик будет находиться под стражей.

Также суд учел домашний арест, под которым находился оппозиционер около года. Таким образом, он проведет в заключении 2,8 года и выйдет на свободу в 2023-м.

Защита Навального заявила, что будет обжаловать решение суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".

Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии его арестовали на выездном заседании суда.