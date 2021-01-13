В США проголосовали за отстранение Трампа: Пенс выступил против

В США за импичмент президента Дональда Трампа проголосовал всего один представитель от Республиканской партии.

Вице-президент Майкл Пенс также выступил против отстранения от власти действующего главы государства с помощью 25-й поправки в Конституции, пишет CNN и Reuters.

Об этом Пенс сообщил в письме к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Он заявил, что не верит в то, что такой образ действий отвечает интересам нации или соответствует Конституции США.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали о том, что за импичмент Трампа хотели проголосовать более 20 конгрессменов из Республиканской партии.

Голосование за импичмент Трампа. CNN

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте Трампа, в которой президента обвинили в подстрекательстве к восстанию. ФБР получило информацию о подготовке вооруженного мятежа в случае отстранения главы государства.