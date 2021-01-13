У США проголосували за відсторонення Трампа: Пенс виступив проти

У США за імпічмент президента Дональда Трампа проголосував усього один представник від Республіканської партії.

Віцепрезидент Майкл Пенс також виступив проти відсторонення від влади чинного голови держави за допомогою 25-ї поправки в Конституції, пише CNN і Reuters.

Про це Пенс повідомив у листі до спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Він заявив, що не вірить в те, що такий вид дій відповідає інтересам нації чи Конституції США.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ писали про те, що за імпічмент Трампа хотіли проголосувати більш ніж 20 конгресменів із Республіканської партії.

Голосування за імпічмент Трампа. CNN

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції про імпічмент Трампа, у якій президента звинуватили в підбурюванні до повстання. ФБР отримало інформацію про підготовку збройного заколоту в разі відсторонення глави держави.