В США проголосовали за отстранение Трампа: Пенс выступил против

В США за импичмент президента Дональда Трампа проголосовал всего один представитель от Республиканской партии.

Вице-президент Майкл Пенс также выступил против отстранения от власти действующего главы государства с помощью 25-й поправки в Конституции, пишет CNN и Reuters.

Об этом Пенс сообщил в письме к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Он заявил, что не верит в то, что такой образ действий отвечает интересам нации или соответствует Конституции США.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали о том, что за импичмент Трампа хотели проголосовать более 20 конгрессменов из Республиканской партии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте Трампа, в которой президента обвинили в подстрекательстве к восстанию. ФБР получило информацию о подготовке вооруженного мятежа в случае отстранения главы государства.