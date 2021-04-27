В США отреагировали на предложение Зеленского изменить Минские соглашения

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выразил поддержку Минским соглашениям и призвал Россию выполнить свои обязательства по ним.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа. По словам собеседника агентства, США считают Минские соглашения основой для мирного разрешения конфликта на Донбассе.

"Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине", – сказал представитель Госдепартамента.

Как известно, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе недостаточно гибкими и такими, которые не соответствуют сегодняшней ситуации.

Глава украинского государства призвал изменить Минские соглашения, а также расширить "нормандский формат" за счет присоединения США, Канады и Великобритании.

Позже власти Российской Федерации назвали "тревожным сигналом" заявление Зеленского о необходимости изменения Минских договоренностей.

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