В СНБО предложили раздать украинцам стрелковое оружие для хранения дома

Марина Лисничук Политика 15:42, 28.12.2020 Обновлено: 22:39, 28.12.2020

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины презентовал законопроект, которым украинцам хотят разрешить хранить дома стрелковое оружие.

Речь идет о тех гражданах, которые задействованы в отрядах территориальной обороны. Об этом на пресс-конференции 28 декабря заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает PavlovskyNews.

Отмечается, что соответствующий проект закона №4504 уже обсуждали на профильным комитете Верховной Рады и представители силовых ведомств. А в его основу якобы заложена необходимость эффективного реагирования на внешние угрозы.

Согласно документу, в Украине членом территориальной обороны для защиты своего села или города от врага может стать любой житель. В выходные им предлагается "проходить подготовку, а в будни заниматься гражданскими делами".

Ко всему прочему, членам теробороны для хранения дома предлагается выдать около 80 тысяч единиц стрелкового оружия. Представитель СНБО Кривонос не видит в этом угрозы, "поскольку у населения уже и так более миллиона единиц вооружения".

Известно, что законопроект №4504 хотят вынести на рассмотрение парламента в феврале или марте 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос "подыграл" пропагандистам России, публично раскритиковав идею президента Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения страны-агрессора.

  • Заявление якобы о "несогласии СНБО с Зеленским" сразу же распространили пропагандистские росСМИ.

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