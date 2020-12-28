У РНБО пропонують роздати українцям стрілецьку зброю для зберігання вдома

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України презентувала законопроєкт, яким українцям хочуть дозволити зберігати вдома стрілецьку зброю.

Йдеться про тих громадян, які задіяні в загонах територіальної оборони. Про це на пресконференції 28 грудня заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає PavlovskyNews.

Зазначається, що відповідний проєкт закону №4504 вже обговорювали на профільному комітеті Верховної Ради і представники силових відомств. А в його основу нібито закладено необхідність ефективного реагування на зовнішні загрози.

Згідно з документом, в Україні членом територіальної оборони для захисту свого села або міста від ворога може стати будь-який житель. У вихідні їм пропонується "проходити підготовку, а в будні займатися цивільними справами".

До всього іншого, членам тероборони для зберігання вдома пропонується видати майже 80 тисяч одиниць стрілецької зброї. Представник РНБО Кривонос не бачить у цьому загрози, "оскільки у населення вже і так більш ніж мільйон одиниць озброєння".

Відомо, що законопроєкт №4504 хочуть винести на розгляд парламенту в лютому або березні 2021 року.

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