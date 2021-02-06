В 'Слуге' заявили, что Разумков позволяет себе личное мнение чаще, чем все остальные

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не входит во фракцию "Слуга народа", но посещает каждое заседание, где обсуждает законопроекты с нардепами и выступает чаще других.

Об этом в интервью "24 канала" рассказала заместитель фракции СН Евгения Кравчук, отметив его статус как председателя парламента.

"Несмотря на это юридически и де-факто Разумков – внефракционный, как и Руслан Стефанчук, который является его первым заместителем. Однако Разумков приходит на каждое заседание нашей фракции. Мы совместно обсуждаем законопроекты, которые вносятся. Да, он чаще позволяет себе собственное мнение, чем другие члены фракции. Очевидно, статус так влияет на человека", – рассказала Кравчук.

По ее мнению, ранее опубликованный Разумковым ролик не говорит о его президентских амбициях, а лишь пиарит его официальную страницу в Facebook.

"Логика такова, что Дмитрий Александрович открыл публичную страницу в Facebook. Таким образом хочет привлечь внимание к этой странице. Довольно удачный маркетинговый ход. Я думаю, многие подписался на эту страницу", – отметила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВР Дмитрий Разумков рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским.