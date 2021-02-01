Разумков "заблудился" в стенах Верховной Рады: опубликован ролик

Спикер парламента Дмитрий Разумков продемонстрировал украинцам проморолик, посвященный открытию V сессии Верховной Рады, где он долго блуждает ее помещением, пытаясь попасть к рабочему месту.

Видео появилось на Facebook-странице политика. На кадрах под победную музыку показано, как Разумков на авто едет в Раду, потом подписывает документы в кабинете, а в конце из спикерского кресла в парламенте оптимистично говорит: "Начинаем работать" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Интересно, что перемещение спикера в здании парламента, судя по видео, очень странное. Он заехал на автомобиле на территорию с левого крыла и там же зашел в помещение ВРУ. Вместо того, чтобы сразу пройти в свой кабинет, оказался во внутреннем дворике и далее проследовал в правое крыло к залам, где депутаты проводят заседания. И только потом, побродив по коридорам, Разумков попал в свой кабинет.

Вскоре спикер парламента отметил, что снимали соответствующий ролик не за бюджетные деньги.

"У меня достаточно профессиональная команда, которая порой работает круглосуточно. Вы увидели результат ее работы. Тратить на это средства из бюджета точно не стоит", – сказал Разумков во время брифинга 1 февраля.

На вопрос-уточнение, стоит ли воспринимать пиар-ролик как возможность появления новой партии во главе с ним, политик ответил: "Давайте не заниматься конспирологией".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков рассказал, как народные депутаты жалуются на штрафы в Раде, и пообещал новые.