Разумков рассказал о разногласиях с Зеленским

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что ведет дискуссии с президентом Владимиром Зеленским по некоторым вопросам.

Об этом спикер парламента рассказал в эфире телеканала "Прямий", отвечая на вопрос о поддержке политики главы государства.

"По многим вопросам – да. Есть вопросы, по которым мы дискутируем. Я уверен, что именно в дискуссии рождается истина", – сказал он.

При этом Разумков отметил, что такие дискуссии – это "нормальный рабочий процесс".

Напомним, что ранее Дмитрий Разумков отказался поддержать санкции Совета национальной безопасности против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. По его словам, санкции против каналов Медведчука – это плохо.

Ранее политик прояснил историю о "конфликте" с Зеленским из-за Конституционного суда Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ВР Дмитрий Разумков намекнул, что "эпоха бедности" в 2021 году не закончится.