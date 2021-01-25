В руководстве "Слуги народа" высказались об исключении Дубинского из фракции
Вопрос исключения из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Дубинского может рассматриваться на нескольких заседаниях фракции. Для принятия решения необходимо согласие как минимум 70% членов фракции.
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "Нужно дать возможность ему высказаться, возможно, и МИД, чтобы понять, насколько это может повредить нашим партнерским отношениям с Соединенными Штатами, и тогда определяться", – добавила она.
"Я не уверена, что это можно решить на одном заседании, вопрос довольно комплексный", – отметила она.
В то же время нардеп подчеркнула: "Наша позиция как партии однозначно общая в том, что мы не разделяем любое вмешательство в выборы в любой стране, а тем более нашего стратегического партнера".
По ее словам, "формальная процедура" исключения из фракции предусматривает, что такое решение поддержат 70% или более членов фракции. Кравчук добавила, что "Слуга народа" еще не сталкивалась с ситуациями, когда нардепа исключали из фракции из-за санкций другого государства.
Как писал OBOZREVATEL:
11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко.
По оценкам юристов, санкции существенно "усложнят жизнь" этих лиц.
Сам нардеп Дубинский предложил созвать внеочередное заседание фракции по этому вопросу.