В "Слуге народа" назвали причины решения Зеленского об увольнении Тупицкого

Решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины в "Слуге народа" считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было покупать землю в оккупированном Крыму.

В комментарии OBOZREVATEL представитель президента в КСУ, нардеп Федор Вениславский аргументировал правильность указа действуещего главы государства.

"Сегодняшний указ президента Зеленского об отмене указа беглого президента Януковича является абсолютно правильным и закономерным. Он издан во исполнение решения СНБО, которое приняли в прошлую пятницу. Было решение, что необходимо провести ревизию тех указов президента Януковича, которые потенциально создают угрозы национальной безопасности, обороне, територилальний целостности и государственному суверенитету Украины", – сказал Вениславский.

По его словам действия Тупицкого действительно угрожают национальной целостности Украины.

"Он приобрел себе земельный участок на территории АР Крым, фактически своим поступком обеспечивает один из вариантов легитимизации оккупационной власти РФ на территории Крыма...Кроме того, Тупицкий был вдохновителем последнего решения КСУ, которым было отменено законодательство об электронном декларировании. Это решение противоречит Конституции, что Украина выбрала евроантлантическую интеграцию", – добавил Вениславский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.