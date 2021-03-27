У "Слузі народу" назвали причини рішення Зеленського про звільнення Тупицького

Рішення президента України Володимира Зеленського про скасування указу щодо призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України у "Слузі народу" вважають правильним і законним. Серед аргументів – не треба було купувати землю в окупованому Криму.

В коментарі OBOZREVATEL представник президента в КСУ, нардеп Федір Веніславський аргументував правильність указу діючого глави держави.

"Сьогоднішній указ президента Зеленського про скасування указу президента-втікача Януковича є абсолютно правильним і закономірним. Він виданий на виконання рішення РНБО, яке ухвалили минулої п’ятниці. Було рішення, що необхідно провести ревізію тих указів президента Януковича, які потенційно створюють загрози національній безпеці, обороні, територілальній цілісності і державному суверенітету України", – сказав Веніславський.

За його словами дії Тупицького дійсно є загрозливими для національної цілісності України.

"Він придбав собі земельну ділянку на території АР Крим, фактично своїм вчинком забезпечує один із варіантів легітимізації окупаційної влади РФ на території Криму...Окрім того, Тупицький був натхненником останнього рішення КСУ, яким було скасовано законодавство про електронне декларування. Це рішення суперечить Конституційним положенням, що Україна обрала євроантлантичну інтеграцію", – додав Веніславський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмінінасуддями Конституційного Суду України.