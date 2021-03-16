Арестовича захотели исключить из ТКГ после скандала с матами: он пообещал новый 'перформанс'

Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича хотят исключить из состава делегации за то, что он оскорбил пользователя сети в ответ на просьбу писать на украинском языке.

Такой депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник, 16 марта, инициировал нардеп Роман Лозинский. По его словам, в пятницу документ рассмотрят в Верховной Раде Украины, написал парламентарий в Facebook.

"За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате. Инициировал сегодня депутатский запрос к президенту Зеленскому об отстранении Арестовича из украинской делегации в ТКГ", – сообщил Лозинский.

Сам Арестович отреагировал на разгоревшийся скандал на своей странице в Facebook. Он назвал тех, кого возмутил его стиль общения, "лицемерами" и объяснил, что ответил пользователю – по его словам, "боту" – на "понятном ему языке".

Представитель Украины в ТКГ отметил, что не является государственным служащим и поэтому не должен писать на своей личной странице на украинском.

"Если последует моя "отставка", произойдут две вещи: у меня станет гораздо больше времени, сил, средств; у вас станет меньше информации по профильным темам. Отдельным депутатам, которые добиваются моей "отставки", я, в таком случае, перешлю бутылку шампанского – от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу", – пообещал блогер.

По словам Арестовича, если его не отстранят, он продолжит информировать читателей о работе ТКГ на официальной странице делегации в Facebook.

"Я продолжу информировать вас о деятельности ТКГ и политике в сфере национальной безопасности и обороны, оставаясь при этом образцом изящества и дипломатичности – когда я говорю официально. А личное – это художественное. Надеюсь, перформанс вам понравился. Это не последний", – добавил Арестович.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил пользователя в соцсети, который попросил его общаться на украинском языке.

"Пане, це ж саме – українською. Ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації", – попросили Арестовича, на что он ответил: "Пошел на х*й. Так понятнее?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович отличился скандальным заявлением в адрес женщин-политиков фракции "Европейская солидарность".

Во время эфира "Свободы слова" Арестович оскорбил не только женщин, но и воинов Вооруженных сил Украины. В частности, он заявил, что военные на фронте якобы постоянно "плачутся и жалуются" на условия.