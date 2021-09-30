"Гонорары" доходят до $20 тыс.: журналистка рассказала о премиях и штрафах в "Слуге народа"
Парламентарии из "Слуги народа" якобы получают денежное вознаграждение за "правильное" голосование в Верховной Раде Украины. В то же время за пропуски народных избранников могут оштрафовать.
С такими утверждениями выступила журналистка, шеф-редактор LB.UA Соня Кошкина в прямом эфире "Радио НВ" 29 сентября. Подчеркнем, что озвученная информация не подтверждена.
Как сказала женщина, нардепы-"слуги" "сидят и голосуют, за что им платят... как зайчики".
Она заявила: размер "гонорара" якобы равен 20 тыс. долларов. Для некоторых членов фракции, по ее мнению, это хороший бонус к зарплате.
Кроме того, в этой политической силе якобы была введена система штрафов. Размер финансового "наказания" зависит от степени вины, заявила Кошкина. К примеру – от конкретного законопроекта, рассматриваемого в Раде.
"Если ты в зале и не голосуешь, то разговоры о том, что ты вышел в туалет или пошел поесть – это никого "не гребет". Но существуют законы, за которые могут и пять, и десять [тыс. долларов] снять", – сказала журналистка
Запись разговора НВ с Кошкиной:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в начале октября фракция СН соберется в Трускавце на большое рабочее совещание с участием представителей всех ветвей власти, а также – президента Владимира Зеленского. Программу совещания можно найти тут.
"Слуга народа", предварительно, после встречи в Трускавце объявит о кадровых изменениях в Кабмине Украины.