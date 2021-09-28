Разговор с Зеленским, сессии и награждения: появилась программа совещания 'слуг народа' в Трускавце. Видео

В первых числах октября фракция "Слуга народа" соберется в Трускавце на большое рабочее совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского. Начнется мероприятие 1 октября, в этот день запланировано большое заседание фракции и сессия с советником главы ОПГ Тимофеем Миловановым.

Владимир Зеленский приедет в Трускавец в субботу, 2 октября. "Слуги" не ожидают от этого мероприятия никакого веселья или похвалы. Об этом рассказала в эфире 24 канала нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

По ее словам, это будет достаточно серьезная и конструктивная встреча. Весь энтузиазм и "розовые очки", которые были 2 года назад, сейчас очень омрачились, а у кого-то их уже вообще нет, отметила Мошенец.

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"Я думаю, что с президентом будет очень серьезный разговор", – считает нардеп.

Она убеждена, что президент должен дать "слугам" пинок, чтобы они начали быстрее работать.

"Президент должен дать турбопинок для того, чтобы двигались гораздо быстрее и чтобы собственные амбиции не мешали общему делу", - отметила Мошенец.

Однако, программа выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце все же предусматривает награждение "лучших депутатов". Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на информацию собственных источников в провластной фракции.

В программе рабочего заседания "Слуги народа" сессии с силовиками и советником председателя Офиса президента Андреем Ермаком.

Основной день работы выездного заседания "слуг" – 2 октября, когда в Трускавец приедет президент Владимир Зеленский.

В программе мероприятия 2 октября:

С 10:00 до 11:30 – сессия с участием руководителей силовых ведомств.

Далее до 19:00 – работа в группах и презентация наработок, с перерывом на обед и кофе-паузы.

Затем предусмотрено ужин и свободное время до 21:30 – именно в это время начнется церемония награждения лучших депутатов.

Позже начнется гала-ужин, где глава фракции Давид Арахамия должен сыграть dj-сет.

В воскресенье, 3 октября после завтрака депутаты вернутся в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арахамия заявил, что после встречи в Трускавце "Слуга народа" объявит о кадровых изменениях в Кабмине. Кандидатов на посты в министерства обсудят на выездном заседании.