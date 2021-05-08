В Шотландии сторонники независимости победили на выборах и потребовали новый референдум

По результатам региональных выборов в парламент в Шотландии победили партии, которые борются за независимость. Они будут требовать проведения нового референдума.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что большинство мест в парламенте себе гарантировали Шотландская национальная партия и "зеленые".

"Подсчет голосов еще продолжается, однако ШНП и "зеленые" в совокупности уже получают 65 мест в 129-местном законодательном органе. Это усилит позиции лидера шотландских националистов Николы Стерджен, которая требует от Лондона права провести повторный референдум о независимости", – говорится в сообщении .

Добавим, что в 2014 году состоялся референдум, сторонники сепаратизма потерпели на нем поражение, и на этом основании Лондон отказывает Эдинбургу в праве на новый референдум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на референдуме большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского союза. Согласно итоговым подсчетам, за выход проголосовали 17 410 742 человек (51,9%), при этом за то, чтобы остаться в составе ЕС проголосовали 16 141 241 человек (48,1%).

В то же время за сохранение членства Шотландии в ЕС проголосовали 62% населения страны. Выход поддерживают 38% шотландцев.