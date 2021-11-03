В сегодняшних реалиях опасно играть в 'русскую рулетку' с собственным здоровьем – Кира Рудик

Вчера, 2 ноября, "Голос" совместно с другими оппозиционными фракциями собрал голоса для созыва внеочередного заседания парламента. "Голос" настаивает на принятии закона о кислородных станциях, которые необходимы для спасения жизни в условиях пандемии.

Второе, что необходимо для сохранения как можно больше украинцев — вакцинация. Такое мнение высказала глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

"Чтобы побороть пандемию, нам нужно две вещи. Первая — сделать так, чтобы как можно меньше людей заболели и как можно больше перенесли болезнь легко. Для этого нужна вакцинация. Второе дело — сделать так, чтобы каждый обратившийся за помощью украинец мог ее получить. Необходимо обеспечить кислород для поддержки больных, которые попадают в больницы в очень тяжелом состоянии.

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О том, что кислород потребуется и в большом количестве, было известно еще в 2020 году. В апреле мы зарегистрировали законопроект о кислородных станциях. Предлагали выделить 800 млн грн для того, чтобы закупить станции для всех нуждающихся в них больниц", — подчеркнула Кира Рудык.

Законопроект был принят в первом чтении, его поддержали 347 депутатов, напомнила лидер партии. На этом процесс затормозился. Впоследствии Министерство здравоохранения сообщило о том, что им нужен миллиард для закупки кислородных станций, но Кабмин выделил только 400 млн. грн.

Похоже, выделение денег на медицину по остаточному принципу это такая государственная политика, отметила народный депутат. В таких реалиях очень важно прекратить игру в эту "русскую рулетку" и заботиться о своем здоровье: вакцинироваться самим и стимулировать вакцинироваться близких, подчеркнула Кира Рудык.