В руководстве "Слуги народа" решили отмолчаться по вопросу Дубинского
Фракция политической партии "Слуги народа" 25 января соберется на заседание, где народные депутаты планируют обсудить введение США санкций против их коллеги Александра Дубинского. На встрече также ожидают присутствия и президента Владимира Зеленского.
OBOZREVATEL попытался узнать у руководства СН Давида Арахамии и Александра Корниенко, что ранее обсуждалось на встрече депутатов фракции в Офисе президента относительно санкций Дубинского, и какое может быть дальнейшее развитие этой ситуации. Однако ответа от них наше издание так и не получило – ни один из народных депутатов не взял трубку.
Ранее в чате фракции "Слуга народа" нардепов обязали перед встречей с президентом Зеленским сдать телефоны в секретариат. Скриншот соответствующего сообщения опубликовали в Telegram-канале "Зеландия".
"Коллеги, надеюсь вы все помните – сегодня в 18:00 заседание фракции. В связи с присутствием на фракции первых лиц, вход в зал с мобильным телефоном и другими гаджетами запрещен", – сказано в сообщении.
"В президентской фракции не доверяют собственным депутатам – перед встречей "слуг" с Зеленским и другими ответственными лицами всем предписано сдать телефоны в секретариат", – отметили авторы канала.
Стоит отметить, что руководство партии отмалчивается от этой важной темы и, возможно, боится обсуждения вопроса Дубинского.