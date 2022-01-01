В России заявили о возможном срыве переговоров с США и назвали причину

Двусторонние переговоры России и США по согласованию договора о так называемых гарантиях дополнительной безопасности находятся под угрозой срыва. Причиной этому стали "адские" санкции, которые требуют наложить американские послы у Джо Байдена, чтобы нанести ущерб российской экономики.

Об этом заявил депутат Совета РФ Алексей Пушков на своем Telegram-канале. По его мнению, новый пакет запретов несет целью как раз подорвать перспективу ведения этих переговоров.

"Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. "адских санкций" вместо предоставления гарантий России - верное средство срыва переговоров", – указал он.

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Отметим, что переговорный процесс по гарантиям дополнительной безопасности был запланирован в течение ближайших недель. Одно из основных условий, предъявленных Москвой Вашингтону, с которым последний не готов мириться, – исключение возможности принять в состав НАТО Украину.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 24 бывших чиновника в сфере национальной безопасности и эксперта США по РФ призвали американские власти обнародовать план мер, подготовленный на случай нового акта агрессии против Украины.