В России заговорили о 'провокации' с химическими компонентами на Донбассе: винят во всем США. Видео

В Российской Федерации заговорили о том, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что это якобы будет происходить с применением химических компонентов.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день, на подконтрольной Украине территории Донецкой области находятся якобы более 120 сотрудников американских ЧВК. Об этом Шойгу заявил во время заседания коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, сообщает российское информагентство "РИА Новости".

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — сказал он.

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Кроме того, по его словам, сотрудники ЧВК США якобы оборудуют на Донбассе огневые позиции и готовят украинский спецназ.

Напомним, Россия продолжает стягивать артиллерию к линии столкновения на Донбассе.

В конце ноября стало известно, что Россия стянула более 92 тыс. своих военнослужащих к границам с Украиной и готовится совершить атаку якобы уже в конце января-начале февраля 2022 года.

В РФ со своей стороны отреагировали на эту информацию. В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Позже американская разведка подтвердила, что Россия может совершить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может привлечь 175 тыс. военных сразу на нескольких фронтах. На данный момент около украинской границы в четырех местах сосредоточено 50 боевых тактических групп армии РФ.

Россия может напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Атака может происходить в три этапа, а план-максимум Кремля – это захват двух третей территории нашей страны вместе с Киевом.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Елисеев считает, что Европейский Союз и США уже должны начать вводить санкции против России, чтобы не допустить новой агрессии. Они должны касаться ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.