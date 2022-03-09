В России уволили 8 генералов, оккупанты в отчаянии, – Данилов

В среду, 9 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об оперативной ситуации в Украине по итогам двух недель полномасштабного вторжения России.

В эфире всеукраинского марафона на канале "Рада" Данилов отметил, что с начала боевых действий планы врага несколько изменились, поскольку блицкриг провалился: "У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они несколько изменились с начала войны, которую они желали совершить за 2-3 дня и пройти маршем по Крещатику. Этого никогда не будет!".

Кроме того, секретарь СНБО сообщил, что у РФ теперь другая тактика: они сменили руководство, сняли около восьми генералов со своих должностей, поскольку те не выполнили своих задач, и назначили новых. "Мы четко понимаем, что сейчас происходит в России. Более того, могу сказать, что они в отчаянии", – сказал Данилов.

Видео дня

Он напомнил, что, согласно прогнозам разведки Соединенных Штатов Америки, победа будет за Украиной, но это будет сложно и не стоит недооценивать врага: "Мы его, извиняюсь, лупим по всем направлениям, но он, как саранча – ползет, ползет, ползет... Но я точно знаю, что мы выстоим, потому что это наша земля", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алексей Данилов развеял фейки о том, что оккупанты якобы "взяли Киев в кольцо" и собираются захватить столицу за 36 часов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!