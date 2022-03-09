Кольца вокруг Киева нет, Украина победит: Данилов обратился к украинцам словами командира роты "Щит"

Секретарь СНБО Алексей Данилов развеял фейки о том, что оккупанты якобы "взяли Киев в кольцо" и собираются захватить столицу за 36 часов. Чиновник поделился информацией о реальном состоянии дел от командира роты "Щит" Вадима Кодачигова и высказал уверенность в том, что Украина победит.

"Меньше слушаем обманчивых слов и больше верим конкретным делам тех, кто в окопах на передовой!" – призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны. На своей странице в Facebook вечером в среду, 9 марта, он поделился заявлениями Кодачигова.

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Военный подчеркнул: защитники столицы на месте, охраняют подступы к Киеву. "И мое вам слово командира – никто нас отсюда не сдвинет!" – заявил Кодачигов.

Он сказал, что украинские бойцы готовы дать достойный отпор врагу – "так, чтобы не только направление забыли, а и название вспоминали с ужасом".

"Никакого кольца вокруг Киева рашинасты так и не сложили. Части кольца постоянно попадали в разной интенсивности пи**орезы... Вообщем, получались ромбы, параллелепипеды, штрих-пунктиры в стиле азбуки морзе.... Но никак не кольцо... Выдохнули и забыли", – подчеркнул командир роты.

Также он отметил вклад местного населения в борьбу с оккупантами. Жители окрестностей Киева сливают ВСУ все перемещения врага, что позволяет воинам накрывать колонны противника огнем. Это не дает российским военным развернуться в боевые порядки.

"Тероборона набрала и вооружила более 100 тыс. человек, большая часть которых сосредоточен в областных центрах и готова к обороне городов. И не просто к обороне! После Харькова, Барышевки, Ирпеня... люди будут рвать вас, падлы, на части, защищая свои дома и семьи!" – написал Кодачигов.

Он сообщил, что РФ ввела на украинскую территорию более 95% имеющихся резервов общей численностью 170 тыс. человек. "Из которых 12 тыс. уже никогда не поднимут против нас оружие, а еще очень существенная часть (еще около 40 тыс.) – сможет думать об этом очень не скоро", – пояснил военный.

"Из этих пунктов должно быть понятно, что никакого численного перевеса у орков больше нет, а атаковать в нескольких направлениях укрепленные рубежи не имея хотя бы троекратного превосходства – чистейшая х**ня", – добавил он.

Однако, как отметил Кодачигов, украинские защитники прорабатывают все варианты и готовы защищаться.

Полный пост Данилова и Кодачигова. Осторожно, нецензурная лексика, 18+!

Как ранее писал OBOZREVATEL, в российской пропагандисткой программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выступил эксперт, озвучивший неожиданные для кремлевской риторики тезисы – о том, что украинская нация единая и разделить ее насильно не получится.

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