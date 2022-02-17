"В России проживают наши братья": глава Закарпатской ОГА отметился скандальным заявлением. Видео

Глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита отметился скандальным заявлением о "братьях россиянах". Об этом он заговорил на внеочередной сессии обласного совета 16 февраля.

Заседание транслировалось в YouTube. Микита сказал, что население России – это наши братья, но руководство соседнего государства, "к сожалению, недружественно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если мы с вами, рожденные в Советском Союзе, меняли свою ментальность и отношение для того, чтобы понимать свою страну и свою независимость, то уже наши дети и внуки получают другую информацию об отношениях с нашими зарубежными соседями", – заявил чиновник.

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Напомним, до назначения главой Закарпатской ОГА Микита был первым заместителем начальника Главного управления в Центральном аппарате СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Эдуард Пуканыч заявил, что Виктор Микита в 2017 году напал на адвоката, являясь работником СБУ. Применяя силу, Микита забрал у него телефон, угрожал и препятствовал профессиональной деятельности.