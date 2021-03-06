В России ответили на 'угрозы' Кравчука пойти на радикальные меры по Донбассу

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Россию невозможно заставить отказаться от поддержки Донбасса путем запугивания.

Так, он ответил на слова Леонида Кравчука о переходе к радикальным мерам, если позиция России по вопросу конфликта не изменится. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам Цекова, Кравчук вернулся к "роли разрушителя", которую он уже сыграл на посту первого президента Украины, поучаствовав в распаде СССР. Он добавил, что украинская сторона не заставит РФ "действовать так, как она хочет".

"Россию подобными заявлениями и угрозами не запугать. У нас нет никакой растерянности и боязни. В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов", – сказал Цеков.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина готова дать отпор России, если та решит реализовать какие-либо сценарии в отношении нашего государства. Он отметил, что наша страна уже не та, как семь лет назад.

Также Кравчук говорил, что военные Вооруженных сил Украины будут зеркально отвечать на огонь со стороны вооруженных формирований России на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук призвал ЕС и США усилить санкции против РФ, чтобы прекратить обострение на Донбассе.