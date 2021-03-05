Кравчук: ситуация на Донбассе в тупике, нужны радикальные шаги

Ситуация с разрешением вооруженного конфликта на Донбассе находится в тупике из-за того, что Россия не признает себя участницей происходящего, а продолжает играть роль "наблюдателя"

Об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ситуация движется по кругу, никаких конструктивных предложений со стороны России нет. Она продолжает занимать странную позицию. Она считает, что выполняет какую-то странную функцию, а именно, что она наблюдатель. Хотя никто ей таких поручений, таких полномочий не давал", – сказал глава делегации ТКГ.

Кравчук добавил, что, если представители России и дальше будут блокировать переговоры, придется предпринимать радикальные меры.

"Поэтому если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", – отметил Кравчук.

(Леонид Кравчук – с 19:43)

Напомним, ранее Кравчук заявил, что военные Вооруженных сил Украины будут зеркально отвечать на огонь со стороны вооруженных формирований России на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук призвал ЕС и США усилить санкции против РФ, чтобы прекратить обострение на Донбассе.