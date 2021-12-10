В России назвали сроки новых переговоров с США: какие темы затронут

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новый раунд переговоров США и РФ состоится уже в январе. Дипломат подчеркнул, что двухсторонние консультации будут касаться стратегической стабильности.

По словам Рябкова, в результате переговоров страны хотят найти правильную замену договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Замглавы МИД России говорит, что 5 февраля 2022 года будет первый год пятилетнего продления данного документа.

"Уже запущен диалог по стратегической стабильности, результатом которого, как мы надеемся, станет заключение документа или серии документов, позволяющих найти правильную замену этому договору о СНВ, истекающему уже через 4 с небольшим года", - говорит Рябков.

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В то же время дипломат отметил хорошую работу США и России в рамках действующего договора ДСНВ. Рябков подчеркнул, что при улучшении ситуации с коронавирусом страны восстановят обоюдные поездки друг к другу.

ДСНВ - двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Договором было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков - до 700 единиц.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация до конца года проведут новый раунд переговоров по урегулированию спора из-за дипломатического персонала в своих посольствах.

Как известно, 7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Во время диалога Байден пригрозил Путину "экономическими последствиями, подобных которым он никогда не видел", если страна-агрессор вторгнется в Украину. Кроме того, в таком случае США усилят свое присутствие в странах НАТО и окажут военную поддержку Украине.

Кроме того, в НАТО поприветствовали диалог президентов США и Российской Федерации. Генсекретарь Йенс Столтенберг выразил надежду, что они поспособствуют тому, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.

Также Байден аннонсировал новые встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущую озабоченность страны-агрессора по поводу Альянса. А именно претензии Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.