В референдум в Украине может вмешаться Кремль: в 'ЕС' раскрыли опасность нового закона

Закон "О народовластии через всеукраинский референдум" содержит несколько норм, противоречащих друг другу и Конституции. В случае проведения референдума в Украине есть опасность вмешательства Кремля.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала народный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, "в законе заложена шизофрения" и фракция готовит обращение в Конституционный суд.

"Принятый закон "О народовластии" содержит целый ряд, мягко говоря, недостатков, в законе заложена определенная шизофрения", – сказала нардеп и привела несколько примеров.

"Референдум может касаться вопроса изменения территории страны и одновременно не может касаться вопросов, влияющих на территориальную целостность страны. Значит ли это, что мы собрались оккупировать или аннексировать какие-то территории? Или о чем вообще идет речь" – задается вопросом Климпуш-Цинцадзе.

Еще один пример – "отмена отдельных норм закона или какого-то закона", что можно решать на всеукраинском референдуме. В таком случае, по словам нардепа, парламент вообще теряет свое значение.

"Тогда представительная демократия, которая сегодня работает в стране, то есть наличие голосований, выборов за Верховную Раду Украины нам просто не нужна. Давайте будем принимать все законы на референдумах", – отметила она.

В этом контексте нардеп допустила, что на сознание граждан может оказываться давление, поскольку "медийное поле в Украине является манипулятивным и во многом принадлежит олигархам. Более того, часть этого медийного поля непосредственно контролируется Кремлем".

Она добавила, что считает "вполне возможным сценарием использование пятой колонной Кремля этого инструмента": "Они могут организовать 5 миллионов подписей, чтобы организовать такой референдум и влиять на волеизъявление людей на таком референдуме".

Возможность электронного голосования, заложенная в законе, Климпуш-Цинцадзе назвала "еще одной лазейкой для манипуляций": "Киберпространство является достаточно уязвимым, не только в Украине, но и по всему демократическому миру".

По ее словам, Кремль "через свою пятую колонну или через своих хакеров" может вмешиваться в процесс волеизъявления.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, когда в Украине проведут референдум.